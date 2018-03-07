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سياسة

شاهد: سرقة تمثال "أوسكار" أفضل ممثلة

7/3/2018

وجّه المدعي العام في لوس أنجليس تهمة السرقة لـ"تيري برايانت" المتهم بسرقة تمثال أوسكار أفضل ممثلة من فرانسيس مكدورماند خلال احتفال باذخ في هوليوود بعد انتهاء توزيع الجوائز.

وأفاد الادعاء أن برايانت يواجهّ السجن لما قد يصل لثلاث سنوات إذا أدين بسرقة شيء تتعدى قيمته 950 دولارا.

والتقط تسجيل لبرايانت وهو يغادر الحفل ممسكا بالتمثال ويقول "حصلنا عليه.. لقد فعلناها.. لقد فعلناها.. عليّ الذهاب".

وقالت شرطة لوس أنجليس إنه سلم التمثال دون مقاومة قرب مخرج المبنى بعد أن تصدى له مصور شكّ في أمره.

ومن المقرر أن يمثل برايانت أمام محكمة اليوم الأربعاء.. وطلب الادعاء أن تكون كفالة الإفراج عنه 20 ألف دولار.

وحصلت مكدورماند على أوسكار أفضل ممثلة عن دور الأم الغاضبة المكلومة في فيلم (ثري بيلبوردز أوتسايد إيبينج ميزوري).

المصدر : رويترز
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