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سياسة

شاهد: ألفا إمرأة من 55 دولة في قافلة لمناصرة نساء سوريا

7/3/2018

غادرت مجموعة دولية، من ألفي إمرأة اسطنبول الثلاثاء متوجهة إلى الحدود التركية مع سوريا في إطار "قافلة الضمير" لزيادة الوعي بمحنة المرأة السورية بعد 7 سنوات من الحرب.

ومن المتوقع أن تصل قافلة الحافلات إلى إقليم هاتاي بجنوب تركيا يوم الخميس الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة.

وأودت الحرب في سوريا بحياة مئات الآلاف ودفعت ملايين للنزوح من منازلهم، وتهدف مجموعة النشطاء التي تضم نساء من 55 دولة إلى تسليط الضوء على محنة النساء خاصة القابعات في السجون.

وقالت ناشطة سورية "نريد من العالم أن يأخذ أفضل وأسرع الإجراءات لحماية النساء في كل الحروب وليس فقط من في السجون السورية" مضيفة أن حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد سجنتها ظلما لمدة شهر بسبب عملها الإنساني، مشيرة إلى أن النساء تعرضن للحرب والمعاناة واللجوء وأجبرن على النزوح في كل البلدان المعرضة للحرب.

ويقول منظمو القافلة إن 6 آلاف و736 امرأة منهن 417 فتاة محتجزات حاليا في السجون، وإن آلافا من النساء تعرضن للتعذيب والاغتصاب والمعاملة غير الإنسانية في سجون النظام السوري.

وتقول الأمم المتحدة إن عمليات النزوح الضخمة سواء داخل سوريا أو عبر الحدود تركت ملايين من النساء والفتيات عرضة للعنف الجنسي والتهريب، وينظر لانهيار الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية بأنه أثّر أيضا وبشكل كبير على النساء.

وقالت الناشطة الأسكتلندية "إيفون رديلي" إن النساء من (كل أنحاء) العالم أتين معا اليوم لبدء رحلة من أجل الإنسانية بصرف النظر عن الدين أو العرق.. بدأنا هذه الرحلة لمساعدة المحتجزات في السجون السورية".

المصدر : رويترز
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