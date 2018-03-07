حزب ألماني يتفقد الوضع في سوريا سعيا لترحيل اللاجئين

قال أعضاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" المناهض للهجرة، وأكبر حزب معارض وأول حزب متطرف يدخل البرلمان منذ الستينات إن مشرعين يقومون بزيارة لتقصى الحقائق لسوريا.

ويسعى الحزب إلى تصنيف سوريا على أنها أحد بلاد المنشأ الآمنة في خطوة ستسهل ترحيل من يفشل في الحصول على حق اللجوء.

ويشكل السوريون أكبر جماعة بمفردها من الساعين للجوء بين أكثر من مليون مهاجر وصلوا إلى ألمانيا منذ منتصف 2015 فرارا من الحرب والفقر.

وكان تدفق المهاجرين الذي سهله قرار المستشارة أنغيلا ميركل في 2015 بفتح حدود ألمانيا بمثابة منحة لحزب البديل من أجل ألمانيا، فقد حصل على 12.6 % من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول وأصبح أكبر حزب معارض وأول حزب يميني متطرف يدخل البرلمان الألماني منذ الستينات.

وقال بيان للمشرعين على صفحة كريستيان بليكس، وهو عضو في برلمان ولاية نورد راين فستفاليا بغرب ألمانيا، على فيسبوك إنه وستة آخرين من أعضاء الحزب بعضهم أعضاء في البرلمان الاتحادي يقومون بزيارة خاصة لسوريا منذ الخامس من مارس/ آذار.

وقال البيان "الخبرات التي يكتسبها هؤلاء البرلمانيون ستتيح لهم تقييم الوضع في سوريا بشكل منطقي فيما يتعلق بالمناقشات المستمرة بشأن تصنيفها كبلد منشأ آمن وهو ما سيؤثر أيضا على القرار الخاص بوقف ترحيل من يتم رفض طلبهم للجوء".

ويهاجم حزب البديل من أجل ألمانيا عادة وسائل الإعلام بوصفها غير موثوق فيها، وقال البيان إن الحزب لا يثق في التغطية الألمانية لما يحدث في سوريا، ولذلك يسعى النواب إلى التعرف بشكل مباشر على الحياة في المناطق التي استعادتها الحكومة بسوريا وجهودها لتوفير الخدمات للاجئين العائدين.

واقترح حزب البديل من أجل ألمانيا في نوفمبر/ تشرين الثاني إعادة نصف مليون لاجئ سوري لوطنهم قائلا إن الحرب انتهت تقريبا وإن رئيس النظام السوري بشار الأسد حثّ اللاجئين على العودة لديارهم.

لكن الأمم المتحدة تقول إن القتال ما زال مستمرا في مناطق كثيرة في حرب أهلية معقدة أودت بحياة مئات الآلاف منذ 2011 وأجبرت الملايين على الفرار من ديارهم في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

ولم تُرحل ألمانيا أحدا إلى سوريا منذ 2012 ومددت في ديسمبر/كانون الأول هذه السياسة حتى نهاية 2018.

ونشر بليكس صورا لطرق مزدحمة وحوض سباحة ولمبان ومعها تعليق قال إنهم وصلوا إلى دمشق وأضاف "نادرا ما ترى أي عسكريين. هناك إعلانات عن الهواتف المحمولة والتلفزيونات. حياة يومية طبيعية".