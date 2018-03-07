البث الحي
سياسة

جنوب السودان يطلب الانضمام للجامعة العربية

رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار عام 2010 قبل اندلاع الصراع بينهما
رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار عام 2010 قبل اندلاع الصراع بينهما
7/3/2018

قال مصدر مسؤول بالجامعة العربية إن دولة جنوب السودان تقدمت بطلب إلى الأمانة العامة للجامعة للانضمام إليها.

وأوضح المصدر أن الطلب سيعرض على الاجتماع الوزاري العربي الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم الأربعاء برئاسة السعودية، التي سيمثلها في الاجتماع وزير الدولة للشؤون الأفريقية السفير أحمد قطان.

تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب السودان انفصلت عن السودان بعد استفتاء أجري عام 2011.

ويعيش جنوب السودان حالة من الاضطرابات الدموية منذ عام 2013 على خلفية نزاع بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد 3.5 مليون آخرين.

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

بعد قتلهم مدنيين في أفغانستان.. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا(فيديو)

الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

روسيا توافق على إنتاج لقاحها ضد فيروس كورونا في الهند

لقاح "سبوتنيك V" الروسي (رويترز)
الأكثر قراءة

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)