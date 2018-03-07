الكنيست يقر قانونا يسمح بإلغاء إقامات فلسطينيين بالقدس الشرقية المحتلة

أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح لوزير الداخلية بإلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، بالرغم من حكم المحكمة العليا نهاية العام الماضي بأنه لا يحق للوزير ذلك.

وقالت وكالة الأناضول إنه تم التصويت لصالح القانون، الذي يشترط ثبوت ارتباط من يتم إلغاء إقامته بمنظمات تعتبرها إسرائيل "إرهابية"، بأغلبية 48 نائبا، ومعارضة 18، وامتناع 6 عن التصويت.

وبعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز؛ حيث يحتاج لمصادقة رئيس البلاد عليه، لكن تلك الخطوة شكلية.

وقدم القانون عضو الكنيست أمير أوحانا بدعم من الحكومة الإسرائيلية.

وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية نهاية العام الماضي أنه ليس من صلاحية وزير الداخلية إلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بداعي الارتباط بمنظمات فلسطينية. لكن المحكمة منحت الحكومة فترة 6 أشهر لسن قانون جديد يسمح بذلك قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن قرار وزير الداخلية إلغاء إقامات 4 فلسطينيين نهاية 2006.

والفلسطينيون الأربعة هم النواب عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد أبو طير وأحمد عطون ومحمد طوطح إضافة إلى وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

واعتقلت السلطات الاسرائيلية الفلسطينيين الأربعة أكثر من مرة منذ ذلك الحين، قبل إبعادهم إلى الضفة الغربية بعد إلغاء إقاماتهم بالقدس.

ويعني القانون الجديد، الذي مرره الكنيست اليوم أن قرار إبعادهم أصبح نهائيا.