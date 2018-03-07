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سياسة

العال الإسرائيلية تطلب مساعدة الأمم المتحدة للمرور في المجال الجوي السعودي

تقول العال إن المجال الجوي السعودي أقصر كثيرا للطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل
تقول العال إن المجال الجوي السعودي أقصر كثيرا للطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل
7/3/2018

وجهت شركة طيران العال الإسرائيلية نداء إلى الأمم المتحدة لدعم مسعاها لتغيير مسار رحلاتها بين تل أبيب والهند للمرور في المجال الجوي السعودي.

وقالت شركة الطيران الهندية (إير إنديا) اليوم الأربعاء إنها تخطط لبدء تسيير ثلاث رحلات أسبوعيا من دلهي إلى تل أبيب هذا الشهر عبر الأجواء السعودية.

ولا يزال هذا المسار، وهو أقصر من المسارات الأخرى البديلة، محظورا على جميع الطائرات التجارية المتجهة إلى إسرائيل.

وقال جونين أوسيشكين الرئيس التنفيذي للعال، وهي شركة الطيران الوطنية لإسرائيل، في رسالة إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، التابعة للأمم المتحدة، إنه سيكون إجراء تمييزيا من جانب السعوديين أن يسمحوا لإير إنديا بدخول مجالهم الجوي، ولا يفعلون الشيء نفسه مع العال.

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ورفع الحظر عن العال سيكون دلالة جديدة على ما يبدو أنه ذوبان للجليد بين البلدين. وتتشارك الدولتان الحليفتان للولايات المتحدة في بواعث قلق من النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي رسالته، أبلغ أوسيشكين رئيس إيكاو أن ذلك سيمنح إير إنديا "ميزة كبيرة وغير عادلة" على العال ستنتهك بشكل واضح المساواة في الطيران المدني.

وتسير العال حاليا أربع رحلات أسبوعيا إلى مومباي، لكن تلك الرحلات تستغرق سبع ساعات بدلا من خمس، إذ تمضي في مسار باتجاه الجنوب صوب إثيوبيا، ثم تتجه شرقا إلى الهند، متفادية المجال الجوي السعودي.

وقال أوسيشكين إن منح إير إنديا أفضلية سيشكل أيضا انتهاكا لاتفاقية شيكاغو، التي تنص على عدم قيام الدول بفرض قيود على الطيران فوق أراضيها أو التمييز بين شركات الطيران على أساس الجنسية.

وإسرائيل والسعودية والهند أعضاء في الاتفاقية.

وقال أوسيشكين "أطلب من إيكاو، التي لديها السلطة لإنفاذ أحكام اتفاقية شيكاغو، اتخاذ إجراء… يضمن موافقة على قدم المساواة للعال للطيران فوق السعودية".

وفي الأسبوع الماضي، طلبت العال المساعدة في تلك المسألة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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