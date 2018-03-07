الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية في مصر مشوبة بـ "اعتقالات وتعذيب"

شجب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ما وصفه "بمناخ الترهيب السائد" في مصر قبل الانتخابات الرئاسية وقال إنه مشوب بعمليات اعتقال وتعذيب و"إسكات" لوسائل إعلام.

وقال الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض حقوق الإنسان في تقرير سنوي "تتردد مزاعم عن الضغط على مرشحين محتملين للانسحاب، بعضهم بإلقاء القبض عليه.. والتشريع يمنع المرشحين والمؤيدين من تنظيم تجمعات شعبية.. وتم إسكات وسائل إعلام مستقلة، وحجب أكثر من 400 موقع لوسائل إعلام ومنظمات غير حكومية".

وكانت مصر قد صعدت حملة على وسائل الإعلام التي ترى أنها تنشر تقارير ربما تضرّ بالأمن القومي في وقت تقترب في البلاد من انتخابات من شبه المؤكد فعليا أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة ثانية، وفي وقت يحارب فيه الجيش تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء.

من ناحية أخرى، شكّك مفوض حقوق الإنسان في الأساس الأخلاقي والقانوني لحملة الغوطة الشرقية.

وقال الأمير زيد رعد بن الحسين في كلمة اليوم الأربعاء إن استهداف بضع مئات من مقاتلي المعارضة لا يمكن أن يكون مبررا للهجوم الذي تشنه الحكومة السورية في منطقة الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها المعارضة.

وأضاف في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية إن المحاولات الأخيرة لتبرير هجمات عشوائية ووحشية على مئات الآلاف من المدنيين بالحاجة إلى قتال بضع مئات من المقاتلين، مثلما في الغوطة الشرقية، غير قابلة للاستمرار قانونيا وأخلاقيا".

وتابع "عندما تكون مستعدا لقتل شعبك بهذه السهولة فإن الكذب سهل أيضا.. مزاعم الحكومة السورية أنها تتخذ كل الإجراءات لحماية السكان المدنيين إنما هي سخيفة على نحو واضح".

وفيما يتعلق بأقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه يشتبه بقوة في ارتكاب "أعمال إبادة جماعية" بحق المسلمين الروهينغيا في شمال ولاية راخين (أراكان) بميانمار منذ أغسطس /آب من العام الماضي.

وأوضح أن التقارير التي تحدثت عن إزالة مقابر جماعية بالجرافات في ميانمار تظهر "محاولة متعمدة من جانب السلطات لتدمير الأدلة على جرائم دولية محتملة قد تشمل جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف في كلمته أمام المجلس في جنيف أن الإعلان في الآونة الأخيرة عن أن سبعة جنود وثلاثة من ضباط الشرطة سيمثلون للمحاكمة بتهمة قتل عشرة من الروهينغيا خارج نطاق القضاء ليس كافيا على الإطلاق.