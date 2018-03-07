استقالة المستشار الاقتصادي لترمب

أعلن غاري كون، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تقديم استقالته من منصبه احتجاجا على الرسوم الجمركية التي يعتزم ترمب فرضها على واردات أمريكا من الفولاذ والألومنيوم.

وقال كون في بيان أصدره البيت الأبيض أمس "تشرفت بخدمة بلادي ووضع سياسات اقتصادية داعمة للنمو لصالح الشعب الأمريكي وبصفة خاصة إقرار الإصلاح الضريبي التاريخي، أشعر بالامتنان للرئيس لمنحي هذه الفرصة وأتمنى النجاح الكبير له وللإدارة في المستقبل".

وعمل كون مصرفيا في وول ستريت وأصبح من المخططين الرئيسيين للإصلاح الضريبي عام 2017.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادي جديد خلفا لكون، وغرّد على تويتر "سنتخذ قرارا قريبا بشأن تعيين مستشار اقتصادي جديد.. أشخاص كثيرون يرغبون في الوظيفة – سنختار بحكمة".

ولم يأت ترمب على ذكر الخلاف بينه وبين كون حول الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم والتي يعارضها كون بقوة.

وتمثل استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الابيض نكسة جديدة للرئيس الأمريكي، خاصة وأنها تأتي بعد ساعات قليلة من نفي ترمب وجود فوضى في البيت الأبيض إثر سلسلة استقالات وإقالات طالت عددا من كبار المسؤولين في إدارته.

وباستقالته ينضم اسمه إلى قائمة طويلة من كبار المسؤولين في الإدارة الذين استقالوا أو أقيلوا قبل أن يكملوا عامهم الأول في مناصبهم أو بالكاد فعلوا.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو مدير مجلس التجارة الوطني بالبيت الأبيض والمعلق المحافظ لاري كادلو هما المرشحان البارزان للمنصب.