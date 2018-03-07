استطلاع: 6% من البريطانيين يؤيدون بيع الأسلحة للسعودية

أظهر استطلاعِ للرأي أن 6 % فقط من البريطانيين يؤيدون مبيعات الأسلحة البريطانية للملكة العربية السعودية، وذلك عشية زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البلاد.

وبحسب دراسة استقصائية أجرتها (الحملة ضد تجارة السلاح) وهي منظمة بريطانية ترفض الحروب، فإن نسبة التأييد لمبيعات الأسلحة التي وصلت قيمتها مليارات الجنيهات إلى المملكة العربية السعودية هي قليلة جداً، على الرغم من أن هناك آلاف من فرص العمل في المملكة المتحدة يقال إنها تعتمد على تجارة السلاح.

وحسبما نقل موقع "ميدل ايست آي" فقد أشار الاستطلاع إلى أن 37 % من البريطانيين يعارضون زيارة ولي العهد إلى المملكة المتحدة، فيما فقط 21 % يفضلون الزيارة، بينما امتنع 27 % عن إبداء أي رأي.

ويقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة لبريطانيا تبدأ اليوم،يلتقي خلالها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم في محادثات تتناول العلاقات الثنائية وملف اليمن، كما يلتقي ابن سلمان ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وولي عهدها الأمير تشارلز.

ويتوقع أن تثير الزيارة احتجاجات منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بسبب موافقة بريطانيا على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 4.6 مليارات جنيه إسترليني (6.4 مليار دولار) منذ بداية الصراع في اليمن الذي قتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص حتى الآن.

وكان زعيم حزب العمال المعارض ببريطانيا جيريمي كوربن، قد طالب رئيسة الوزراء البريطانية بإعلان وقف مبيعات السلاح البريطانية للرياض بالتزامن مع لقائها ولي العهد السعودي.

ومن جانبها قالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) إنه يتعين على رئيسة الوزراء البريطانية ووزير خارجيتها بوريس جونسون توجيه رسائل صارمة لولي العهد السعودي خلال زيارته بريطانيا. وأضافت المنظمة الحقوقية أن ولي العهد السعودي، الذي وصفته بالحاكم الفعلي للسعودية، لا يروج للإصلاح داخل السعودية ولا للسلام في اليمن، على عكس الانطباع الذي يتم الترويج له.

ومن المتوقع أن تنظم حملة (أوقفوا الحرب) تجمعا أمام مسكن رئيسة الوزراء البريطانية اليوم في الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش لإدانة "القصف الوحشي وغير المشروع" الذي تشنه السعودية في اليمن، ودعم بريطانيا للنظام السعودي.

كما ستنظم جماعة (أنقذوا الأطفال) فعالية للتعبير عن رفض الحرب اليمنية بوضع تمثال بالحجم الطبيعي لطفل بالقرب من البرلمان البريطاني "للفت الأنظار إلى العنف الذي تشارك القنابل البريطانية الصنع في تغذيته".