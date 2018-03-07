أمير المدينة المنورة يوجه بالتحقيق في "عرض أزياء" مثير للجدل

وجّه الأمير فيصل بن سلمان، أمير منطقة المدينة المنورة بالتحقيق حول ما قالت قناة فضائية إنه عرض أزياء أقيم في المدينة المنورة، وتحديد المخالفات إن وجدت ومحاسبة المتسببين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب إمارة المدينة المنورة بموقع تويتر مساء الثلاثاء، في ظل جدل واسع أثاره تقرير بثته قناة فضائية عمّا قالت إنه عرض أزياء في المدينة المنورة، قبل أيام، ظهرت فيه نساء يشاركن في العرض وهن حاسرات الرأس، عاريات الأكتاف، إضافة إلى مشاركة رجل في العرض.

وأطلق مغردون وسماً في تويتر، تحت عنوان #عرض أزياء في_مدينة_الرسول، انتقدوا فيه العرض ومنظميه والمخالفات التي ارتكبت خلاله، وطالبوا المسؤولين بالتحقيق ومحاسبة المتسبب.

وقالت إمارة المدينة المنورة إن أمير منطقة المدينة المنورة وجّه الجهات ذات العلاقة بالتحقيق حول مابثته إحدى القنوات الفضائية عن إقامة عرض أزياء- على حد وصفها -وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد المخالفات إن وجدت ومحاسبة المتسببين وفق الأنظمة والتعليمات.

ونقل عدد من وسائل الإعلام السعودية، بينها صحيفة (سبق) الإلكترونية، عن مدير عام الجهة المنظمة لعرض الأزياء النسائي، المستشار الإعلامي، عادل بابكير، قوله إن بعض لقطات مقاطع الفيديو التي تم نشرها بإحدى القنوات الفضائية لا تمتُّ للحدث بأي صلة.

وأضاف بابكير، أن الحفل كان للنساء فقط، وتم بموافقة الجهات العليا وفق الأنظمة المتبعة، وشدد على أن الجهة المنظمة حريصة على إقامة الفعاليات وفق الضوابط الإسلامية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه تلك القناة لمحاولتها نشر أمور لم تكن موجودة ولم تحدث في الحفل.

ومضى قائلًا إن الغرض من الحفل هو أن تكون هناك مشاركة اجتماعية لدعم أطفال التوحد، لكن القناة التي غطت الحدث لم تلتزم بالآداب المهنية، ولفقت عددًا من المقاطع لا ترتبط بالحدث.

وأوضح بابكير، أن الهدف من الحدث كان إقامة مزاد علني للفساتين المعروضة يخصص 40% منها لإقامة حملة تعنى بتقييم أطفال التوحد عن طريق مركز متخصص.

من جانبه، قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية في منطقة المدينة المنورة، عبد الله بن غازي الصاعدي إن المزاد تمت إقامته قبل أيام، في المدينة المنورة، على فستانين فقط داخل إحدى قاعات الأفراح المغلقة للنساء، وجاء وفق الضوابط النظامية المنصوص عليها.