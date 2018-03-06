32 قتيلا في تحطم طائرة عسكرية روسية في قاعدة حميميم في سوريا

تحطمت طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا الثلاثاء ما أدى إلى مقتل 32 شخصا كانوا على متنها كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية "تحطمت طائرة نقل من طراز أنطونوف ان-26 في مطار حميميم. وبحسب المعطيات الأولية كانت تقل 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم".

وأضافت أن "الكارثة وبحسب المعلومات الأولية ناجمة كما يبدو عن عطل تقني" موضحة أن الطائرة تحطمت على بعد 500 متر من مدرج الهبوط في القاعدة الروسية وأنه لم يتم استهدافها بقصف.

وأوضح البيان أن لجنة تابعة لوزارة الدفاع ستدرس "كل الروايات الممكنة لما حصل".

وهذه ليست أول كارثة تواجهها طائرة نقل عسكرية روسية متجهة إلى حميميم. ففي ديسمبر/ كانون الأول 2016 تحطمت طائرة توبوليف تو-154 تقل أفرادا من فرقة الجيش الأحمر الموسيقية في البحر الأسود بعيد إقلاعها من ادلر (جنوب) ما أوقع 92 قتيلا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2017 تحطمت مقاتلة سوخوي سو-24 عند الإقلاع في حميميم ما أدى الى مقتل الطيارين.

ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في سبتمبر/ أيلول 2015، نشر الجيش الروسي عشرات الطائرات المقاتلة والقاذفات التي تنطلق من قاعدة حميميم الجوية الواقعة قرب اللاذقية.

وبدون احتساب ضحايا حادث الطائرة، قتل 45 جنديا روسيا خلال التدخل العسكري في سوريا بحسب المحصلة الرسمية. ولم يوضح الجيش الروسي ما إذا كان ركاب طائرة الأنطونوف هم من العسكريين.