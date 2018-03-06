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سياسة|تركيا

وزير تركي يعلق على قرار وقف عرض المسلسلات التركية على فضائيات سعودية

نعمان قورتلموش وزير الثقافة والسياحة التركي
نعمان قورتلموش وزير الثقافة والسياحة التركي
6/3/2018

شبه وزير تركي القرار الذي اتخذته مجموعة قنوات "إم بي سي" الإعلامية السعودية، التي تتخذ من دبي مقرا لها، لوقف عرض جميع المسلسلات التركية على شبكة قنواتها، بالرقابة.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان قورتولموش، في أنقرة اليوم الثلاثاء، إنه "ليس من الممكن أن يجلس ثلاثة من السياسيين على طاولة، وأن يقرروا من سيراقب الأفلام"، وذلك في إشارة واضحة إلى مجالس الرقابة الحكومية.

وقال قورتولموش إن القرار يعد دليلا على قوة تركيا الناعمة.

وكانت مجموعة "إم بي سي" قد قالت يوم الإثنين إنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية.

وتحظى المسلسلات التركية على الأخص بنسبة إقبال عالية في أنحاء الشرق الأوسط إلا أن متحدثا باسم المجموعة قال إن الحظر الشامل بدأ سريانه في الثاني من مارس/ آذار.

 وقال مازن حايك المتحدث باسم "إم بي سي" إن هناك قرارا يشمل فيما يبدو لعدد من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك "إم بي سي" بوقف إذاعة المسلسلات التركية.

وأضاف أنه يعتقد أن القرار قد يؤثر على بث الدراما التركية في قنوات أخرى في المستقبل القريب. وأشار موقع تلفزيون دبي على الإنترنت إلى استمرار عرض مسلسل تركي واحد على الأقل.

وقال حايك إن الحظر يشمل جميع الدراما التركية ويؤثر بشكل فوري على ستة مسلسلات. وأضاف أن ذلك سيؤثر على الأرجح على العائدات ونسبة المشاهدة التي زادت على مدار أكثر من عشرة أعوام.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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