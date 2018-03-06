طفل من أصل صومالي يسعى لأن يكون أول رئيس أمريكي مسلم

يتعهد الطفل الأمريكي يوسف ديور، ذو الأصول الصومالية، بأن يكون أول رئيس مسلم للولايات المتحدة، متحديا العوائق السياسية والاجتماعية والدينية التي قد تحول دون ذلك.

أول إعلان عن عزم ديور الوصول إلى البيت الأبيض جاء قبل أكثر من عامين بعدما شاهد المرشح الرئاسي الأمريكي بين كارسون يعلن عام 2015 أنه يرفض وصول مسلم إلى سدة الرئاسة في الولايات المتحدة.

حينها دشن الطفل البالغ من العمر 12 عاما وقتئذ "حملته الرئاسية" المبكرة للغاية، حيث سجل مقطعا مصورا أعلن فيه رفضه لتصريحات كارسون، وخاطب السياسي الأمريكي قائلا: "لقد حطمت أحلامي".

وأضاف ديور في نبرة تحدٍ: "سأصبح أول رئيس مسلم، وسترى أنني عندما أصبح رئيسا فإنني سوف أحترم جميع الناس من كل المعتقدات والألوان والأديان".

مقطع الفيديو حظي بانتشار واسع بعدما نشرته والدته شكري أبو كار على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يدشن ديور قناته الخاصة على يوتيوب والتي يعبر فيها عن آرائه في القضايا السياسية والاجتماعية ويتحدث فيها عن طموحاته التعليمية والمهنية والسياسية.

ويقول يوسف على قناته على يوتيوب إنه دشنها بسبب "كل المظالم والإسلاموفوبيا التي تواجه المجتمع المسلم" في الولايات المتحدة.

كما أطلق يوسف حسابه على تويتر الذي جعل شعاره "رئيس المستقبل الذي يمنح صوتا لمن لا صوت لهم".

ويحظى يوسف ديور بدعم واسع من أسرته ومن الأمريكيين ذوي الأصول الصومالية والمنظمات الإسلامية الأمريكية في الولايات المتحدة، التي قدمته في مؤتمرات صحفية كأحد أصوات الأقليات المسلمة والأمريكيين ذوي الأصول الإفريقية.