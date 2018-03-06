شاهد: ملياردير أمريكي يعثر على حطام حاملة طائرات مفقودة منذ 76 عاما

قال ملياردير أمريكي إنه عثر على حطام حاملة الطائرات الأمريكية (يو.إس.إس ليكسنغتون) المفقودة منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بعد مرور 76 عاما على غرقها في معركة بحر الكورال.

وأوضح الملياردير بول ألن (الاثنين) أن سفينة الأبحاث التابعة له المسماه "بيتريل" رصدت وجود الحاملة ليكسنغتون في موقع يبعد بمسافة أكثر من 800 كيلومتر شرقي أستراليا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تصويرها تحت الماء ونشرت على الموقع الإلكتروني الخاص بألن، حطامًا متآكلًا للسفينة الحربية الغارقة، وذلك على عمق 3 كيلومترات تحت سطح البحر، إلى جانب مجموعة من الطائرات الأمريكية المدمرة.

وكانت هذه القطعة البحرية الغارقة التي حملت لقب "الليدي ليكس" أول حاملة طائرات تدخل الخدمة بالبحرية الأمريكية، وغرقت أثناء معركة بحر الكورال في 8 مايو/أيار عام 1942 بعد أن أصابتها قذائف الطوربيد اليابانية.

وقامت المدمرة الأمريكية (يو.إس.إس. فيلبس) بإخلاء السفينة الحربية أولًا قبل غرقها، وقتل 216 من طاقمها في الحادث بينما غرقت 35 طائرة كانت على متن الحاملة.

وقال روبرت كرافت، مدير عمليات ما تحت البحار التي يقوم بها ألن، إن "ليكسينغتون كانت على رأس قائمة أولوياتنا لأنها كانت واحدة من أكثر السفن التي فقدت أثناء الحرب العالمية الثانية أهمية".

وأضاف "إنني عملت مع بول ألن لتحديد منهاج البحث وذلك على أساس عوامل الجغرافيا والتوقيت وغير ذلك من عوامل، وخططنا لتحديد موقع ليكسينغتون لمدة 6 أشهر وجاءت النتيجة إيجابية".

وقاد الملياردير ألن، وهو أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت، عددًا من مهام البحث الناجحة تحت الماء، كما اكتشف موقع السفينة الحربية الأمريكية (يو.إس.إس. إنديانابوليس) العام الماضي والتي غرقت عام 1945.