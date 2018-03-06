شاهد: مسيرة بالحافلات في لندن احتجاجا على زيارة ابن سلمان

نظمت جمعيات حقوقية بريطانية (الاثنين) مسيرة بالحافلات في لندن احتجاجا على الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث رفع المحتجون لافتات تندد ببيع السلاح إلى السعودية.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات مناهضة لابن سلمان ومنددة بالحرب على اليمن التي يشنها التحالف العسكري بقيادة السعودية، كما رفعوا لافتات لولي العهد السعودي مصحوبة بصور جثث أطفال اليمن جراء القصف.

من جهتها، اتهمت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية إميلي ثورنبيري حكومة بلادها بمد السعودية بكميات كبيرة من الأسلحة في سياق حربها على اليمن.

وفي تقرير حصري لموقع ميدل إيست آي البريطاني عن هذا الملف، تبين أن الحكومة البريطانية وافقت على تراخيص لبيع أسلحة بقيمة ستة مليارات و400 مليون دولار منذ بدأ ابن سلمان الحرب في اليمن عام 2015، بما في ذلك قطع غيار الطائرات التي تتولى قصف اليمن.

وكانت ثورنبيري قد طالبت الحكومة البريطانية بإثارة قضية الحرب في اليمن عند استقبالها ولي العهد السعودي في لندن غدا الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية (الإثنين) إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستثير المخاوف تجاه الوضع الإنساني في اليمن مع ابن سلمان، وستشير إلى الخطوات التي اتخذتها السعودية مؤخرا لمعالجة الأزمة اليمنية، كما ستؤكد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية والسلع التجارية.

ومن المقرر أن تنظم حملات حقوقية وناشطون ضد تجارة الأسلحة في لندن مظاهرة أخرى أمام مقر الحكومة البريطانية غدًا الأربعاء للاحتجاج على استقبال ابن سلمان.