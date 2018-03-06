شاهد: عاصفة ثلجية تضرب أجزاء من الغرب الأوسط الأمريكي

ضربت عاصفة شتوية شديدة أجزاء من الغرب الأوسط في الولايات المتحدة الاثنين بثلوج كثيفة، وأمطار ثلجية، وعرقلت حركة السفر في أنحاء المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الثلوج الكثيفة والأحوال الجوية الصعبة تسببت في تأجيل مئات الرحلات الجوية والإلغاءات لرحلات في مطار مينابوليس سانت بول الدولي وإغلاق أجزاء من الطريق 90 السريع من حدود ساوث داكوتا حتى حدود ولاية أيوا.

وقالت (إن.بي.سي) إنه تم إلغاء 150 رحلة جوية على الأقل وتأجيل 300 رحلة أخرى بسبب الظروف الجوية.

وأصدر مسؤولون في ولاية ساوث داكوتا تحذيرات من السفر وطالبوا الناس بالبقاء في المنازل في ظل عاصفة ثلجية جعلت من العسير التحرك في الكثير من الطرق الرئيسية.