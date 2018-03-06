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سياسة|سريلانكا

شاهد: إعلان الطوارئ في سريلانكا بعد هجمات ضد المسلمين

6/3/2018

أعلن الرئيس السريلانكي حالة الطوارئ في البلاد (الثلاثاء) وسط مخاوف من انتشار اعتداءات على المسلمين في مدينة كاندي الرئيسية إلى أنحاء أخرى من البلاد.

وجاء إعلان الطوارئ بعدما اجتاحت حشود من البوذيين مدينة كاندي بوسط البلاد، حيث قاموا بإحراق متاجر ومنازل للمسلمين، بعد أنباء عن مقتل رجل بوذي على يد مسلمين.

ولم تكشف السلطات تفاصيل إعلان الطوارئ، كما لم يتضح مدى تأثير حالة الطوارئ على سريلانكا، التي شهدت تصاعد التوترات بين المسلمين والبوذيين خلال السنوات الأخيرة مع تزايد نشاط جماعات بوذية متطرفة.

وجاء في تغريدة لمكتب الرئيس مايتريبالا سيريسينا أن إعلان الطوارئ صدر بهدف "إصلاح الوضع الأمني غير المرضي الذي يسود في أنحاء من البلاد".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن انتشار أعمال العنف إلى مناطق أخرى من البلاد.

وتعيش في سريلانكا أغلبية بوذية، إضافة إلى أقليات من الهندوس التاميل، والمسلمين، والمسيحيين.

المصدر : وكالات
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