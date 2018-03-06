توقيف 87 في واشنطن بينهم قيادات مسلمة

أوقفت الشرطة الأمريكية 87 شخصا، بينهم قيادات مسلمة لمشاركتهم في احتجاجات على مشروع قانون يسمح بترحيل المهاجرين الذين وصلوا أمريكا بشكل غير شرعي وهم أطفال، قبل أن تطلق سراحهم لاحقا.

ونظمت الفعاليات الاحتجاجية، الإثنين، بتوقيت واشنطن (قبل توقيت غرينتش بـ8 ساعات)، أمام مبنى الكونغرس وداخله؛ احتجاجًا على مشروع القانون الذي يهدد مصير حوالي 700 ألف، معظمهم من أمريكا اللاتينية، قدموا إلى الولايات المتحدة بشكل غير شرعي وهم أطفال.

وتضمنت الفعاليات مظاهرة أمام مبنى الكونغرس واعتصامًا داخل المبنى أمام مكتب رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان.

وأوقفت الشرطة 87 محتجًا بينهم عدد من قادة الرأي المسلمين بتهمة إعاقة المرور والعصيان المدني.

وبين المسلمين الذين تم توقيفهم بتهمة العصيان المدني رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) نهاد عوض، والإمام عمر سليمان، والإمام داود وليد، والإمام مجاهد فليتشر، والإمام طالب شريف، وأطلق سراحهم في وقت لاحق.

وأعربت القيادات المسلمة عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إطلاق سراحهم، عن استمرارهم في دعم الشباب الذين يهدد مشروع القانون بترحيلهم.

كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد أصدر في 15 يونيو/حزيران 2012، قرارًا بإطلاق برنامج حماية المهاجرين الصغار "داكا" أو "الحالمين"، وسمح بموجبه، بشكل مشروط، لـ800 ألف من المهاجرين الصغار، بالبقاء والعمل والانخراط في النظام التعليمي والجيش.

وقال ترمب في سبتمبر/أيلول الماضي، إنه سيوقف العمل بالبرنامج الخاص بالحالمين الذي وضعه أوباما ما لم يضع الكونغرس قانونًا جديدًا.

لكن الديمقراطيين والجمهوريين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق حول مشروع قانون مطروح بهذا الصدد.