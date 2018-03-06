بي بي سي: تسريبات تكشف تحركات إماراتية للإطاحة بتيلرسون

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنها حصلت على رسائل بريد إلكتروني مسربة تكشف جهودا إماراتية للإطاحة بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من منصبه بسبب رفضه لحصار قطر.

وتكشف الرسائل أن واحدا من أبرز جامعي التبرعات لحملة ترمب وهو رجل الأعمال إليوت برويدي، التقى الرئيس الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول 2017 وحثّه على إقالة تيلرسون. وقد جرى هذا اللقاء عقب عودة برويدي من زيارة للإمارات العربية المتحدة.

وفي رسالة أخرى يصف برويدي، المعروف بعلاقاته بالإمارات، وزير الخارجية الأمريكي "بالضعيف" ويقول إنه يستحق "الصفع".

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت هذا الأسبوع عن ارتباط برويدي بعقود بملايين الدولارات مع الإمارات.

وتكشف رسائل البريد الإلكتروني أن برويدي كان قد أعد مذكرة بشأن اجتماعه مع الرئيس ترمب، وأنه حثه على مواصلة الدعم الأمريكي للإمارات والسعودية ضد قطر، في النزاع بينهما منذ أزمة حصار قطر في يونيو/حزيران الماضي.

وفي إحدى الرسائل يقول برويدي إنه عرض على الرئيس الأمريكي أن يأتي ولي عهد الإمارات محمد بن زايد إلى الولايات المتحدة للاجتماع مع ترمب قريبا، مشيرا إلى أنه يفضل أن يعقد الاجتماع بعيدا عن الأنظار في نيويورك أو نيوجيرسي، وهو ما وافق عليه ترمب واعتبره "فكرة جيدة".

ويضيف برويدي أنه نصح الرئيس ترمب بإقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون قائلا إن الأخير "يقدم أداء ضعيفا وينبغي إقالته في وقت مناسب سياسيا".

وكان تيلرسون قد انتقد خطوة الإمارات والسعودية ومصر والبحرين بفرض حصار على قطر، داعيا إلى تخفيفه، وهو ما تناقض مع موقف الرئيس الأمريكي الذي بدا داعما لتحركات دول الحصار.

وتكشف الرسائل المسربة، بحسب "بي بي سي"، أن برويدي بعث تقريرا مفصلا لاجتماعه مع الرئيس الأمريكي إلى جورج نادر، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل لبناني يعمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت هذا الأسبوع أن نادر أصبح محور تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر، إذ خضع نادر لاستجواب من محققين خلال الأسابيع الماضية بشأن دور محتمل للإماراتيين في محاولة شراء النفوذ والتأثير السياسي في البيت الأبيض.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين أن تحقيقات مولر في الدور الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية توسعت لتشمل البحث عن دور إماراتي محتمل في التأثير على إدارة ترمب.