السفير السوداني يعود إلى مصر بعد شهرين من قرار سحبه

قالت مصادر بمطار القاهرة ووكالة أنباء الشرق الأوسط إن السفير السوداني عبد المحمود عبد الحليم عاد مساء الاثنين إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله بعد شهرين من قرار الخرطوم سحبه.

وأضافت المصادر والوكالة الحكومية أن عبد الحليم وصل إلى القاهرة قادما من الخرطوم على متن طائرة الخطوط المصرية، وكان في استقباله عدد من أعضاء السفارة السودانية.

وتأتي عودة السفير السوداني إلى القاهرة بعد شهرين من استدعائه إلى الخرطوم للتشاور بسبب خلافات بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري في شباط/فبراير إن "الطريق ممهدة لعودة السفير السوداني إلى مصر في أي وقت".

ولم تعلن الخرطوم سبب سحب السفير في أوائل يناير /كانون الثاني، لكن نزاعات حول السيادة على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي وشكوكا مصرية حول اتفاق بحري بين السودان وتركيا تسببت في توتر العلاقات.

وشهدت القاهرة اجتماعا لوزيري خارجية ورئيسي جهازي مخابرات البلدين في الشهر الماضي لتخفيف التوتر في العلاقات.

وكان السودان قد اتهم مصر في العام الماضي بالتدخل في شؤونه الداخلية وأوقف واردات المنتجات الزراعية المصرية.