البيت الأبيض: خفض التصريح الأمني لكوشنر لم يؤثر على دوره في الشرق الأوسط

قال البيت الأبيض إن خفض مستوى التصريح الأمني الذي يحمله جاريد كوشنر لم يؤثر على دوره في اجتماع بين ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن الاثنين.

وفي ردها على سؤال خلال إفادة صحفية عن مدى تأثير خفض التصريح الأمني على موقف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس دونالد ترمب وصهره، في الاجتماع قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ذلك "لم يؤثر على الإطلاق حد علمي، دوره لم يتأثر اليوم".

وكانت تقارير إعلامية كشفت خفض مستوى التصريح الأمني لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأحد كبار مستشاريه، وأعلن كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي الأسبوع الماضي عن تغييرات في إصدار التصاريح الأمنية للموظفين.

وقال مسؤولون أمريكيون،إن كوشنر، وهو رجل أعمال ثري من نيويورك وزوج إيفانكا ابنة ترمب، قد حرم من حضور الإفادة اليومية التي تقدمها المخابرات للرئيس والتي تعد أهم تقرير للمخابرات وذلك مع فرض البيت الأبيض مزيدًا من الضوابط بشأن الاطلاع على الأسرار.

وخسر جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب وكبير مستشاريه، حق الاطلاع على المعلومات المصنفة سرية للغاية في البيت الأبيض، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف.

وجاريد كوشنر، مكلف خصوصا بملف مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وكان يطّلع على المعلومات والوثائق البالغة السرية في البيت الأبيض، مع أنه لا يمتلك إلا تصريحا أمنيا مؤقتا.