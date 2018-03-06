الأمم المتحدة: التطهير العرقي يتواصل ضد المسلمين في ميانمار

نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بتواصل التطهير العرقي للروهينغيا في ميانمار من خلال حملة ترهيب وتجويع منظمة لحمل هذه الأقلية على الفرار إلى بنغلاديش.

وأوضح أندرو غيلمور، مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان، (الثلاثاء) أن عملية التطهير العرقي تتواصل ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار بعد أكثر من ستة أشهر على حملة للجيش أدت إلى فرار قرابة 700 ألف شخص إلى بنغلاديش.

وقال مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان بعد زيارة استمرت أربعة أيام لمخيمات اللاجئين في منطقة كوكس بازار في بنغلاديش: "التطهير العرقي للروهينغيا في ميانمار تواصل. لا أعتقد أن بوسعنا استخلاص أي استنتاجات أخرى مما رأيته وسمعته في كوكس بازار".

وأضاف في بيان "يبدو أن العنف الواسع النطاق والمنهجي ضد الروهينغيا يتواصل".

وتابع أن طبيعة العنف تغيرت، من حملة إراقة الدماء الجنونية والاغتصاب الجماعي العام الماضي إلى حملة ترهيب وتجويع قسري أقل حدة تستهدف إجبار بقية الروهينغيا على الفرار من ديارهم واللجوء إلى بنغلادش.

وقال إنه من غير الوارد أن يتمكن أي من الروهينغيا من العودة إلى ميانمار في المستقبل القريب وقال "من المستحيل ضمان عودة آمنة ولائقة وقابلة للاستمرار في الظروف الراهنة".

وكانت ميانمار وبنغلادش قد وقعتا اتفاقا لإعادة اللاجئين إلى شمال راخين، لكن عمليات إعادتهم لم تبدأ بعد، ويخشى الكثير من الروهينغيا من العودة إلى البلد حيث تعرضوا إلى العنف وعانوا التمييز لعقود على أيدي السلطات التي حرمتهم الجنسية، وبعضهم لم يعد لديهم مكان يعودون إليه جراء إحراق قراهم خلال حملة الجيش الأمنية.

وتتعامل ميانمار مع الروهينغيا باعتبارهم مهاجرين غير قانونيين من بنغلاديش وترفض منحهم الجنسية وتحرمهم من حقوقهم الأساسية.