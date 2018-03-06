إسرائيل تقدم أطعمة منتهية الصلاحية للأسرى الفلسطينيين

كشف نادي الأسير الفلسطيني (الثلاثاء) عن قيام إدارة معتقل عتصيون الإسرائيلي جنوبي الضفة المحتلة، بتقديم أطعمة منتهية الصلاحية للمعتقلين الفلسطينيين الموجودين فيه.

ونقلت محامية نادي الأسير جاكلين الفرارجة، عن المعتقلين خلال زيارتها لهم مساء الاثنين، أن إدارة المعتقل زودتهم بأطعمة منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن معلبات وقطع من الجبن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكدت المحامية الفرارجة أنها اطّلعت على بعض المعلبات وكانت منتهية الصلاحية بالفعل.

وأفاد المعتقل عيسى جبرين من بيت لحم، بأن غالبية المعتقلين تناولوا جزءاً منها قبل أن يكتشفوا ذلك بسبب جوعهم ونقص كميات الطعام، خاصة أن الطعام الذي كان متوفراً هو شرائح من الخبز الجاف، وعلبة لبنة صغيرة، لا تكفي لتناولها على ثلاث وجبات.

وأوضح المعتقلون أن هذه الأطعمة غالباً ما تكون خاصة بجنود جيش الاحتلال، إلا أنهم قدموها للمعتقلين بدلاً من أن يقوموا بإتلافها على ما يبدو.

وفي سياق متصل، قال ثلاثة معتقلين أشقاء وهم صهيب وأنس وجبريل أبو ترك من محافظة الخليل، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منزلهم ليلاً، وفور فتح الأبواب الرئيسية قام الجنود بمطاردة شقيقتهم التي تواجدت في الطابق الثاني، الأمر الذي تسبب بسقوطها وإصابتها بكسر في ساقها اليمنى، كما شرع الجنود بعمليات تخريب طالت أثاث المنزل وقاموا بتكسير زجاج النوافذ والبلاط.

وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إنهما سيتقدمان بخطوات قانونية للمطالبة بإغلاق معتقلي "عتصيون" و"حوارة" اللذين يعتبران الأسوأ بين مراكز الاعتقال، حيث لا يتوافر فيهما أدنى شروط الحياة الآدمية.

ويقبع في معتقل "عتصيون" ١٢ موقوفًا فلسطينيًا، بحسب نادي الأسير. وتعتقل إسرائيل في سجونها ٦٥٠٠ معتقلًا فلسطينيًا، بحسب إحصائيات رسمية فلسطينية.