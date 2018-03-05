مصر: إخلاء سبيل خيري رمضان في تهمة الإساءة للشرطة

قالت مصادر قضائية في مصر إن قاضيا للمعارضات أمر (الاثنين) بإخلاء سبيل المذيع التلفزيوني الشهير خيري رمضان بكفالة على ذمة التحقيق معه بتهمة الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به.

وكانت النيابة العامة أمرت أمس بحبس رمضان أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد تلقيها بلاغا ضده من وزارة الداخلية. وأسندت له الاتهام "بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها".

وقالت المصادر إن النيابة عرضت رمضان على قاض للمعارضات للنظر في تجديد حبسه، لكن القاضي أمر بإخلاء سبيله بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه (نحو 568 دولارا).

وكان رمضان قد زعم في برنامج يقدمه في التلفزيون المصري أن هناك ضباط شرطة يشكون الفاقة لتدني أجورهم على حد وصفه.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر قضائية أن رمضان نفى خلال التحقيقات معه الاتهامات الموجهة له، مؤكدًا أنها "غير صحيحة" وأن حديثه كان في إطار "الوقوف بجانب أسر شهداء الشرطة".

ويقدم رمضان البرنامج الحواري الرئيسي "مصر النهاردة" بالتلفزيون الرسمي بالبلاد. وكان رمضان قد بث في برنامجه مؤخرًا رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة ذكرت فيها أن أسرتها تعاني من "صعوبات الحياة".

وأثارت هذه الرسالة "استياء" عناصر شرطية، ما دفع وزارة الداخلية إلى التقدم ببلاغ ضد رمضان.