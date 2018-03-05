غواتيمالا تعلن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في مايو

قال رئيس غواتيمالا جيمي موراليس (الأحد) في مؤتمر بواشنطن، إن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو/أيار بعد يومين من قيام السفارة الأمريكية بنفس الخطوة.

وأضاف موراليس في كلمة أمام مؤتمر السياسة السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) "أود أن أشكر الرئيس ترمب على قيادته الطريق. قراره الشجاع شجعنا على فعل ما هو صواب". وذلك طبقًا لترجمة لتصريحاته في الموقع الالكتروني لهذه اللجنة المؤيدة للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت غواتيمالا ضمن حفنة من الدول التي أيدت القرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترمب في ديسمبر/كانون الأول باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وأنهت خطوة ترمب سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين وأثارت غضب العالم العربي وحلفاء غربيين.

وبعد ذلك تحدت 128 دولة ترمب بتأييدها قرارًا للجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزم" دعا الولايات المتحدة إلى التخلي عن قرارها بشأن وضعية القدس المحتلة.

ويعد وضع القدس أحد أصعب العقبات أمام التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم.

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس بأكملها.

والولايات المتحدة أحد أهم مصادر المساعدات لغواتيمالا كما هدد ترمب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي أيدت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقبل عام 1980 كان لغواتيمالا ونحو 12 دولة أخرى سفارات في القدس.

وأدى إقرار إسرائيل لقانون في يونيو/حزيران عام 1980 يعلن القدس"عاصمتها الأبدية غير القابلة للتقسيم" إلى إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا دعا غواتيمالا وعدة دول أخرى لنقل سفاراتها إلى تل أبيب، ما دفعها إلى نقلها.

وقال موراليس إن قراره بإعادة سفارة غواتيمالا إلى القدس "يدل بقوة على استمرار تأييد غواتيمالا ودعمها لشعب إسرائيل".

ودخل موراليس في نزاع مع الأمم المتحدة في وقت سابق من العام الجاري عندما حاولت لجنة لمكافحة الفساد تدعمها الأمم المتحدة في غواتيمالا مساءلته.

وموراليس ممثل تلفزيوني كوميدي سابق يحظى بتأييد كبير من المسيحيين المحافظين في غواتيمالا.

وعلى الرغم من إفلات موراليس من المساءلة فقد أخفق في محاولة لطرد رئيس (اللجنة الوطنية لمكافحة الإفلات من العقوبة في غواتيمالا) بعد انتقادات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.