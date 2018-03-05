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سياسة|أمريكا

شاهد: احتجاج مناهض للاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع مؤتمر أيباك

5/3/2018

نظم محتجون مناهضون للاحتلال الإسرائيلي مسيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن بالتزامن مع مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، في واشنطن.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي العربية والحرية للفلسطينيين، كما نددوا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وتعد منظمة أيباك أقوى منظمات اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.

وانطلق المؤتمر السنوي لأيباك الأحد ويعقد على مدى ثلاثة أيام، ويحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأمريكي ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وغيرهم من السياسيين والمسؤولين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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