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سياسة

شاهد: ابن سلمان يزور الكاتدرائية المرقسية في مصر

5/3/2018

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة في أول زيارة من نوعها لمسؤول من المملكة.

ووصل ولي العهد إلى القاهرة أمس الأحد في زيارة مدتها ثلاثة أيام تمثل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو حزيران من العام الماضي. وسوف يزور ولي العهد بريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعززت مصر والسعودية علاقاتهما في السنوات القليلة الماضية وتلقت مصر مساعدات بمليارات الدولارات من حليفتها الخليجية. وأعلن البلدان أمس تأسيس صندوق مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار لتطوير مدينة عملاقة.

وتأتي زيارة الأمير محمد قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بولاية ثانية.

وإلى جانب لافتات تحث المصريين على التصويت لصالح السيسي وضعت لافتات كبيرة في وسط القاهرة اليوم عليها صور الرئيس المصري والأمير محمد والعاهل السعودي الملك سلمان وكتب على بعضها "أهلا بكم في بلدكم الثاني" و"مصر والسعودية إيد واحدة.. وطن واحد".

وتؤيد مصر السعودية في عدد من قضايا السياسة الخارجية منها المقاطعة الدبلوماسية والتجارية لقطر، ومنها أيضا دعم القوات التي تقاتل الحوثيين في اليمن.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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