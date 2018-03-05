شاهد: إغلاق السفارة الأمريكية في أنقرة واعتقال 4 عراقيين

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن الشرطة اعتقلت أربعة عراقيين للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم على السفارة الأمريكية في أنقرة وذلك بعد ساعات من إغلاق السفارة مؤقتا بسبب تهديد أمني.

وأوضحت الوكالة أن شعبة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات اعتقلت اثنين كانا في حافلة في طريقها إلى العاصمة أنقرة من ولاية صامسون على البحر الأسود، كما اعتقلت اثنين آخرين في أحد المنازل في الولاية وصادرت عددا من الأجهزة الإلكترونية كانت بحوزتهما.

وقالت السفارة الأمريكية في أنقرة في بيان إنها أغلقت أبوابها أمام الجمهور اليوم بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق. وستظل السفارة مغلقة غدا الثلاثاء أيضا.

ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة وتوخي الحذر عند زيارة المواقع السياحية والأماكن المزدحمة.

وقال بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي والمتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي "قرار إغلاق السفارة الأمريكية ليس سياسيا، لقد اتخذ بناء على أسباب أمنية. قدمت السفارة معلومات لجهاز المخابرات وقوات الأمن التركية".

وأضاف "عزز جهاز المخابرات وقوات الأمن الإجراءات وتم التوصل إلى نتائج مهمة". ولم يذكر تفاصيل.

وقالت السفارة إنها ستصدر إعلانا عندما تكون مستعدة لفتح أبوابها مجددا.