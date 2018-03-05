تحقيق "قطر 96" يكشف مؤامرة دول الجوار ومصر ضد قطر

كشف الجزء الأول من تحقيق الجزيرة "قطر 96" بالتفاصيل والأدلة انخراط كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في دعم محاولة فاشلة للانقلاب على نظام الحكم في قطر قبل أكثر من 20 عاما.

وقد نَـشر التحقيق، الذي بُـث مساء الأحد ضمن برنامج "ما خفي أعظم"، شهادات لقادة في الانقلاب، تكشف الأدوار السرية لهذه الدول فضلا عن وثائق تعود للاستخبارات السعودية والعاهل السعودي إبان المحاولة التي وقعت في الرابع عشر من فبراير/شباط عام 1996.

وفي الجزء الأول من الفيلم كشف عدد من الضالعين في الانقلاب معلومات عن اللجنة القيادية العليا لإدارة الانقلاب التي تشكلت سرا في عدة دول خليجية بالإضافة إلى مصر، والتي ضمت من الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي كان رئيس هيئة الأركان، ومن البحرين الشيخ حمد بن عيسى، الذي كان وليا للعهد، ومن قطر الشيخ حمد بن جاسم بن حمد قائد الشرطة سابقا، ومن السعودية جهاز المخابرات الذي تلقى التكليفات من الأمير سلطان بن عبد العزيز، إضافة إلى المخابرات المصرية بقيادة اللواء عمر سليمان.

وقال فهد المالكي، وهو ضابط سابق في المخابرات القطرية وأحد أهم المتهمين في القضية أفرج عنه العام الماضي بعدما أمضى 20 سنة في السجون القطرية بعد تخفيف حكم إعدامه بعفو أميري-إن فكرة الانقلاب جاءت حين تمكن حاكم الإمارات آنذاك الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان من إقناع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، باستعادة السلطة في قطر عن طريق انقلاب عسكري.

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد أعلن في يونيو/حزيران 1995 توليه الحكم في قطر خلفا لوالده الشيخ خليفة الذي كان خارج البلاد في ذلك الوقت.

وفي الفيلم أدلى السفير الأمريكي السابق لدى قطر باتريك ثيروس بشهادته عن المعلومات التي وصلته في ذلك الوقت عن تورط دول الجوار في المؤامرة ضد قطر.

ويكشف الفيلم أن شخصا برتبة عسكرية صغيرة كان وراء الكشف عن المؤامرة، بعدما أبلغ عن ما كان يعرفه من أماكن تخزين السلاح، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ وفشل عنصر المفاجأة وبدأ اعتقال الضالعين في المحاولة.

ويبث الجزء الثاني من التحقيق الأحد 11 مارس/آذار الجاري.