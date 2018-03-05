السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها الاثنين بسبب تهديد أمني

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة في بيان يوم الأحد إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور غدا الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.