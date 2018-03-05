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سياسة

السفارة الأمريكية في أنقرة تغلق أبوابها الاثنين بسبب تهديد أمني

السفارة الأمريكية في أنقرة
السفارة الأمريكية في أنقرة
4/3/2018

قالت السفارة الأمريكية في العاصمة التركية أنقرة في بيان يوم الأحد إنها ستغلق أبوابها أمام الجمهور غدا الاثنين بسبب تهديد أمني على أن يتم تقديم خدمات الطوارئ فحسب.

ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها في تركيا بتجنب الحشود الكبيرة ومبنى السفارة والحرص على أمنهم عند زيارة المواقع السياحية الشهيرة والأماكن المزدحمة. ولم توضح السفارة طبيعة التهديد الأمني الذي دفعها للإغلاق.

وقالت السفارة إن خدمات مقابلات التأشيرات والخدمات الروتينية الأخرى ستلغى، مضيفة أنها ستصدر إعلانا عندما تكون جاهزة لإعادة فتح أبوابها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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