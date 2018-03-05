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سياسة

الجامعة العربية تدعو غواتيمالا للتراجع عن نقل سفارتها للقدس

ترمب يرفع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد توقيعه عليه أمام وسائل الإعلام
ترمب يرفع قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بعد توقيعه عليه أمام وسائل الإعلام
5/3/2018

دعت الجامعة العربية غواتيمالا اليوم للتراجع عن خططها لنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة، وقالت إن الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية تخالف بذلك قرارات الشرعية الدولية.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ندد بخطط غواتيمالا لنقل السفارة إلى القدس في مايو/أيار المقبل بالتزامن مع ذكرى قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ونقلت الوكالة عنه قوله إن "إعلان غواتيمالا نقل السفارة ما هو إلا استمرار في الموقف الخاطئ الذي انتهجته غواتيمالا في هذا الشأن في مخالفة صريحة للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية… وإمعانا في استفزاز الفلسطينيين والعالم العربي".

وجابت سفيرة غواتيمالا شوارع في القدس اليوم لتفقد عقارات استعدادا لنقل سفارة بلادها إلى المدينة المقدسة في خطوة قال الفلسطينيون إنها غير قانونية وقد تدمر أي فرصة للسلام. 

وغواتيمالا من بين عدة دول أيدت قرار نقل السفارة الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر كانون الأول. وأحجمت معظم الدول الأخرى عن اتخاذ هذه الخطوة لأن إسرائيل احتلت القدس الشرقية في حرب عام 1967.

وقبل عام 1980 كان لغواتيمالا وعدد من الدول سفارة في القدس. لكن صدور قانون إسرائيلي في يونيو حزيران 1980 ينص على أن القدس عاصمة "غير قابلة للتقسيم وأبدية" لإسرائيل دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يدعو فيه الدول إلى نقل سفاراتها إلى تل أبيب.

المصدر : رويترز
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