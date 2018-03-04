21 قتيلا في الغوطة بينهم عائلة قضت حرقا

ارتفع عدد القتلى المدنيين في الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق يوم السبت إلى 21 شخصا.

ففي آخر موجة للهجمات، استهدفت قوات النظام بضربات جوية وبرية مدينتي دوما وحرستا وبلدات المحمدية والأشعري، وحمورية، ومسرابا، ما أدى لارتفاع عدد القتلى من 10 إلى 21، فضلا عن إصابة 4 من عناصر الدفاع المدني، وفقا لوكالة الأناضول.

ونقل مراسل الجزيرة عن الدفاع المدني السوري أن عائلة قتلت حرقا، وأصيب آخرون في قصف جوي على بلدة مسرابا بالغوطة الشرقية. وبحسب الدفاع المدني، شهدت مسرابا تسع غارات جوية وقصفا بالبراميل المتفجرة.

وقال مراسل الجزيرة إن قوات النظام سيطرت على أجزاء من بلدة أوتايا في منطقة المرج.

في المقابل، قال فصيل جيش الإسلام إن قواته انسحبت من بلدتي النشابية وحزرما إلى تل فرزات على أطراف بلدة النشابية. ضمن تكتيك الكر والفر الذي تخوضه المعارضة المسلحة مع قوات النظام منذ سبعة أيام. وأضاف أنه قتل عددا من أفراد قوات النظام خلال محاولة تقدم فاشلة على جبهة منطقة الريحان.

وسبق أن أعلن الدفاع المدني عن مقتل 697 مدنيا في هجمات قوات النظام، بدعم روسي، على الغوطة الشرقية، بين 19 فبراير/شباط الماضي و2 مارس/آذار الحالي. ليبلغ إجمالي عد الضحايا 718 مدنيا خلال 13 يوما.

ويستمر قصف قوات النظام على الغوطة رغم قرار أممي يطالب بوقف إطلاق النار في عموم سوريا لمدة 30 يوما، لكن الهدنة لم تدخل حيز التنفيذ.

وفي المقابل اقترحت روسيا الاثنين من طرف واحد هدنة تستمر خمس ساعات يوميا في الغوطة الشرقية "للسماح للسكان بالمغادرة"، وبدخول المساعدات، من خلال ما تصفه بـ"الممر الإنساني"، لكن ذلك لم يتحقق أيضا مع مواصلة قوات النظام للقصف.

والغوطة آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017.

وتحاصر قوات النظام نحو 400 ألف مدني في المنطقة، منذ أواخر 2012، إذ تمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لهم.