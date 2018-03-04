نيويورك تايمز: مولر يحقق بمساعٍ إماراتية لشراء النفوذ في البيت الأبيض

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن المحقق الخاص روبرت مولر وسع تحقيقاته الخاصة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية لتشمل مستشارا لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وقالت الصحيفة في تقرير لها (السبت) إن الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر أصبح محور تحقيقات المحقق الخاص روبرت مولر، إذ خضع نادر لاستجواب من محققين تابعين لمولر خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين على اطلاع على التحقيقات، أن المحققين سعوا أيضا للحصول على شهادات بشأن دور محتمل للإماراتيين في محاولة شراء النفوذ والتأثير السياسي في البيت الأبيض عبر دفع أموال لدعم حملة دونالد ترمب الرئاسية عام 2016.

وقالت نيويورك تايمز في تقريرها إن "المحققين بحثوا أيضا في دور السيد نادر في صناعة السياسات في البيت الأبيض" مشيرين إلى أن التحقيقات توسعت لتشمل أدوارا أخرى غير الدور الروسي، بحثا عن دور إماراتي محتمل في التأثير على إدارة ترمب.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن التركيز على جورج نادر "يمكن أن تطلق عملية تدقيق في كيفية تدفق الأموال من دول عديدة وكيف أثرت على واشنطن خلال عهد ترمب".

وألمحت إلى أن التدقيق في الدور الإماراتي يأتي وسط نشاط واسع في عمل المحقق مولر.

وأشارت الصحيفة إلى أحد أمثلة المساعي الإماراتية لشراء النفوذ في البيت الأبيض، والذي تمثل في قيام أحد جامعي التبرعات لحملة ترمب، ويدعى إليوت برويدي، بالسعي لعقد اجتماع خاص غير رسمي بين الرئيس الأمريكي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بهدف دعم السياسة الإماراتية "المتشددة" في المنطقة، و"إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون" بسبب رفضه للحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية على قطر، والذي شهد انحيازا من الرئيس الأمريكي للموقف السعودي والإماراتي.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة من المذكرة التي تقدم بها برويدي بشأن هذا الاجتماع للمحقق مولر، مشيرة إلى أن برويدي يمتلك شركة أمنية خاصة، ولديه عقود بملايين الدولارات مع الإمارات.

وأوضح تقرير نيويورك تايمز أن جورج نادر، الذي قام بزيارات عديدة للبيت الأبيض خلال الشهور الأولى لرئاسة ترمب، التقى خلال زياراته بمسؤولين بارزين مثل ستيفن بانون، كبير مستشاري ترمب السابق للشؤون الإستراتيجية، وجاريد كوشنر، صهر ترمب، لمناقشة السياسة الأمريكية تجاه دول الخليج، بحسب مسؤولين على اطلاع على هذه الاجتماعات.