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سياسة|إيطاليا

ناشطة عارية تحتج على برلسكوني: انتهى وقتك!

رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية
رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات البرلمانية
4/3/2018

فوجئ رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلسكوني بناشطة من حركة "فيمن" النسوية وهي تستقبله عارية لحظة دخوله لجنة اقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية الإيطالية.

وقفزت الناشطة فوق طاولة أمام برلسكوني وهو يقوم بالتصويت، وهتفت "انتهى وقتك يا برلسكوني!"

وأدار برلسكوني وجهه وتحرك بعيدا عن الناشطة، بينما قام مسؤولو الأمن باصطحابها إلى خارج لجنة الاقتراع واحتجزوها في سيارة شرطة.

ويقود بيرلسكوني (81 عاما) حزب "تقدمي إيطاليا!"، وتشير التوقعات إلى فوز تحالف أحزاب يمين الوسط الذي يتزعمه برلسكوني بأغلب المقاعد لكن من دون أن يتمكن من تحقيق الأغلبية.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حركة (5-نجوم) ستكون الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد بينما سيأتي الحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إلى يسار الوسط في المركز الثالث.

وهناك 50.7 مليون ناخب مسجلين في إيطاليا ويستمر التصويت حتى الساعة 11 مساء (2200 بتوقيت غرينتش). وستنشر وسائل إعلام محلية نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم لكن النتائج النهائية قد تستغرق عدة ساعات قبل إعلانها.

ومن المتوقع أن تسفر الانتخابات عن برلمان معلق.

وأخفق الحزب الديمقراطي الحاكم في استغلال انتعاش اقتصادي عقب أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وتعد إيطاليا المثقلة بالديون ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا وعلى الرغم من تفاؤل المستثمرين قبل الانتخابات فإن الجمود السياسي قد يجدد التهديد بعدم استقرار السوق.

المصدر : رويترز
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