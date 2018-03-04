مصر.. حبس خيري رمضان بتهمة إهانة الشرطة

قررت النيابة المصرية، حبس المذيع خيري رمضان الذي يقدم البرنامج الحواري الرئيسي بالتلفزيون الرسمي بالبلاد، 4 أيام على ذمة التحقيق

وخضع رمضان للتحقيق في اتهامات بـ"نشر أخبار ومعلومات من شأنها الإساءة إلى جهاز الشرطة والعاملين به".

وكان المستشار سمير حسن المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية قد قرر أمس حجز خيري رمضان، لمدة 24 ساعة، لحين ورود تحريات قطاع الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع الداخلية)".

وأسندت النيابة في التحقيقات إلى رمضان "الاتهام بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بحق هيئة الشرطة على نحو يمثل إساءة إليها والعاملين بها، وذلك في ضوء البلاغ المقدم ضده بهذا الشأن من وزارة الداخلية".

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية (لم تسمها) أن رمضان، نفى خلال التحقيقات التي أجرت بالنيابة السبت، الاتهامات الموجهة له، مؤكدًا أنها "غير صحيحة" وأن حديثه كان في إطار "الوقوف بجانب أسر شهداء الشرطة".

ووفق تقارير محلية، بث رمضان، في برنامجه "مصر النهاردة" المذاع على التلفزيون الرسمي، مؤخرًا، رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة ذكرت فيها أن أسرتها تعاني من "صعوبات الحياة"، وأثارت هذه الرسالة "استياء" عناصر شرطية مما دفع وزارة الداخلية إلى التقدم ببلاغ ضد رمضان.