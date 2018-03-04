شاهد| مصريون يجيبون على سؤال: من هو منافس السيسي في الانتخابات؟

كشف مقطع مصور أن الكثير من المواطنين المصريين لا يعرفون اسم الشخص الذي سينافس الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتنوعت إجابات المشاركين، في استطلاع عشوائي مصور، بين "لا أعرف" أو "نسيت اسمه" أو الاكتفاء بالقول إن هناك مرشحين اثنين في الانتخابات، هما السيسي و"شخص آخر"، أو التأكيد على أن الانتخابات سيترشح فيها شخص واحد هو السيسي فقط.

وبينما طرحت مواطنة اسم "حمدين صباحي" كمنافس للسيسي، استطاع آخرون معرفة اسم منافس السيسي.

كما لم يعرف أغلب المواطنين موعد الانتخابات الرئاسية، أو برنامج المرشحين في الانتخابات، وأعرب عدد منهم عن عدم نيتهم المشاركة في الانتخابات، وقرر آخرون أنهم سينتخبون السيسي.