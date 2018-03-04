شاهد: بن سلمان في القاهرة بعد يوم من حكم "بسعودية تيران وصنافير"

وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم (الأحد) في مستهل أول جولة خارجية يقوم بها منذ تقلده ولاية العهد في يونيو حزيران من العام الماضي.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى مطار القاهرة، بينما قال باسم الرئاسة المصرية إن الزيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وقال بيان أصدره الديوان الملكي السعودي ونشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم (الأحد) إن الزيارة تأتي استجابة لدعوة من السيسي وأضاف أن ولي العهد سيجتمع أيضا مع عدد من المسؤولين المصريين "لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقدمت السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات في صورة قروض وودائع ومساعدات لمصر منذ عام 2014 عندما انتخب السيسي رئيسا.

وتعززت علاقات مصر والسعودية مع انتخاب السيسي في 2014 بعد عام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وتؤيد مصر السعودية في حربها على حركة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن كما انضمت إلى السعودية والإمارات والبحرين في فرض مقاطعة تجارية ودبلوماسية لقطر العام الماضي بعد اتهامات لها من الدول الأربع "بدعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.

وفي عام 2016 وافقت مصر على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر برغم انتقادات واسعة في مصر لاتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين البلدين تضمنت تسليم الجزيرتين.

وأبطلت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس السبت أحكاما أصدرها القضاء الإداري بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة.

ووقع الاتفاقية في أبريل/نيسان 2016 شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان عندما كان في منصب ولي ولي العهد.

وتأتي الزيارة قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة المصرية التي يسعى السيسي للفوز فيها بفترة ثانية.

وسيتوجه ولي العهد في السابع من مارس/آذار إلى بريطانيا. وفي وقت لاحق هذا الشهر يبدأ زيارة للولايات المتحدة، أقرب حليف غربي للرياض.