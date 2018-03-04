شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني صدم جنودا في عكا

قالت الشرطة والجيش إن قائد سيارة فلسطينيا صدم بسيارته ثلاثة من أفراد الأمن فأصابهم بجروح في شمال إسرائيل اليوم (الأحد) وأصيب هو بالرصاص.

وقال بيان أصدرته الشرطة إنها احتجزت السائق بعد تنفيذ الهجوم في مرآب للسيارات بإحدى الأسواق خارج محطة للقطارات بمدينة عكا. وقالت الشرطة إنه تصرف بدوافع وطنية.

وأظهر مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي سيارة رياضية تدخل المرآب بسرعة كبيرة وتطيح بأحد المارة. وفي مقطع أخر تظهر السيارة وهي تصعد فوق الرصيف.

وقالت الشرطة إن السيارة صدمت ثلاثة أشخاص أحدهم من الشرطة شبه العسكرية. وقال الجيش إن المصابين الآخرين من جنود الجيش. وقال مسؤول بالمستشفى إن الإصابات لا تهدد حياة الثلاثة.

ولم يذكر بيان الشرطة شيئا عمن أصاب السائق الذي قال البيان إنه من عرب إسرائيل. وقالت تقارير إعلامية محلية إن جنودا في محطة القطار هم الذين أطلقوا النار على السيارة.

وقال المسؤول بالمستشفى إن السائق أصيب بعدة طلقات ووصف حالته بأنها بين المتوسطة والخطيرة.

وبهذه الرواية تراجعت الشرطة الإسرائيلية عن موقفها الأولي عندما أعلنت أن عملية الدهس كانت على خلفية جنائية.

ونفت عائلة السائق، وهو شاب عربي من مدينة شْـفا عَـمرو في الجليل الغربي ادعاء الشرطة الإسرائيلية بأن حادث الدهس في مدينة عكا كان عملية متعمدة، وقالت إن ّ ليس لابنها أية علاقة بجهات سياسية.