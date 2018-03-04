شاهد| الأسد: العملية العسكرية في الغوطة ستستمر

اعتبر رئيس النظام السوري بشار الأسد (الأحد) أن العملية العسكرية "يجب أن تستمر" في الغوطة الشرقية والتي حقق فيها جيش النظام تقدماً في مواجهة الفصائل المعارضة، وبات يسيطر على 25%منها

وقال الأسد في تصريحات لصحافيين نقلها التلفزيون الرسمي "يجب أن نستمر في العملية بالتوازي مع فتح المجال أمام المواطنين للخروج".

وبات جيش النظام السوري يسيطر على أكثر من 25 في المئة من منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق بعد تقدمه بشكل واسع من الجبهة الشرقية.

ويأتي تقدم جيش النظام السوري بعيد هدنة أعلنتها روسيا، تسري منذ (الثلاثاء) يومياً بين التاسعة صباحاً (07,00 ت غ) والثانية بعد الظهر ويُفتح خلالها "ممر انساني" عند معبر الوافدين، شمال شرق مدينة دوما لخروج المدنيين.

وأضاف الأسد "طالما أن هناك أشخاصا ونعتقد أنهم الأغلبية في الغوطة الشرقية يريدون أن يخرجوا من تحت كنف "الإرهابيين" لحضن الدولة يجب أن يكون هناك هدنة".

وتابع، "وفي نفس الوقت لا يوجد أي تعارض بين الهدنة وبين الأعمال القتالية، فالتقدم الذي تم تحقيقه أمس وأول من أمس في الغوطة من قبل الجيش العربي السوري تم في ظل هذه الهدنة".

ومنذ 18 فبراير/شباط الماضي، تشن القوات الحكومية حملة قصف عنيف للغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل مئات المدنيين.

وتزامنا مع الحملة الجوية، بدأ جيش النظام السوري الذي تلقى تعزيزات عسكرية هجوماً برياً ازدادت وتيرته تدريجاً، وتركز على الجبهة الشرقية.

وتصاعد التنديد الدولي بالعملية، وحملت دول غربية، دمشق وموسكو مسؤولية "معاناة" المدنيين في الغوطة الشرقية.

وقال الأسد بهذا الصدد "بالنسبة إلينا هذا المصطلح بالمنطق الغربي، المصطلح الإنساني، له شيء وحيد يترجم في سوريا وهو يعني أن الجيش السوري يتقدم".

وتكرر منذ مطلع العام ظهور عوارض اختناق وضيق تنفس تحديداً في الغوطة الشرقية، كان آخرها في 25 فبراير/ شباط حين أصيب نحو 14 مدنياً بحالات اختناق، وتوفي لاحقا طفلان بينهم.

وهددت واشنطن وباريس بشن ضربات في حال توافر "أدلة دامغة" على استخدام السلاح الكيميائي.

وطالما نفت دمشق استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة تدمير ترسانتها في عام 2013.

وأورد الأسد في هذا الصدد "هذا الكلام مجرد ابتزاز، أما أن نأخذه في جدية طبعاً، لأن هذا الكلام يُستخدم عادة ذريعة لتوجيه ضربات إلى الجيش السوري كما حصل العام الماضي في قصف مطار الشعيرات" من قبل الولايات المتحدة.