شاهد: إيران تعثر على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (الأحد) إن فرق الطوارئ عثرت على الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب التي تحطمت بعد اصطدامها بقمة جبل في جنوب غرب إيران قبل أسبوعين.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع من كانوا على متنها من ركاب وأفراد طاقم ومجموعهم 66 شخصا.

وكانت الطائرة التابعة لشركة آسمان للطيران اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من طهران إلى مدينة ياسوج بجنوب غرب البلاد في 18 من فبراير/ شباط.

وقال رضا جعفر زاده مدير العلاقات العامة بمؤسسة الطيران المدني لـ "وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء" إنه تم تسليم الصندوقين للسلطات القضائية قبل تولي الخبراء فحصهما.

وعطلت الثلوج ووعورة المنطقة الجبلية جهود الإنقاذ مما أجج من مشاعر الحزن والغضب لعائلات الضحايا في مجتمع مبتلى بمخاطر السفر جوا.

وكانت شركة آسمان للطيران قالت في وقت سابق إن 65 شخصا كانوا على متن الطائرة بعد أن تغيب أحد الركاب عن الرحلة إلا أنها صححت العدد فيما بعد إلى 66 شخصا.