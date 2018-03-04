ترمب بعد إلغاء حد فترتي الرئاسة بالصين: يتعين أن نجرّب ذلك

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينغ (السبت) بعد إعلان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إلغاء حد الفترتين على مدة الرئاسة.

ويمهد الحزب بذلك الطريق أمام الرئيس الصيني كي يحكم إلى أجل غير مسمى.

وقال ترمب في تسجيل صوتي بثته محطة سي.إن.إن "إنه الآن رئيس مدى الحياة وهو عظيم".

وأضاف ترمب، وفقا لتسجيل صوتي لمقتطفات من تصريحاته خلال لقاء مغلق لجمع تبرعات في فلوريدا: "أعتقد أن هذا شيء عظيم. ربما يتعين علينا أن نجرب ذلك يوما ما".

وكان الرؤساء في الولايات المتحدة لا يتجاوزون بشكل تقليدي فترتين كل منهما أربع سنوات إلى أن انتُخب الرئيس فرانكلين روزفلت بشكل قياسي أربع مرات ابتداء من 1932. ووافق تعديل في الدستور الأمريكي في 1951 على أن تقتصر مدة الرئيس على فترتين فقط.

ويبدأ التجمع السنوي للبرلمان في الصين يوم الاثنين في الوقت الذي يواصل فيه "شي" جهوده لدرء المخاطر المالية دون تقويض الاقتصاد.

وأعلن الحزب الشيوعي في 25 فبراير/شباط إلغاء حد الفترتين على مدة الرئاسة ومن المتوقع أن يصدق البرلمان على هذه الخطوة.

وأشاد ترمب خلال التصريحات بـ"شي" بوصفه "رجلا مهذبا عظيما. إنه أقوى رئيس (صيني) منذ مئات السنين". وقال إن "شي" عامله "بشكل طيب جدا" خلال زيارته في نوفمبر/تشرين الثاني.