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سياسة|مصر

الجيش المصري يعلن مقتل 4 من جنوده و10 مسلحين بسيناء

عربات مدرعة تابعة للجيش المصري تشارك في العملية العسكرية "سيناء 2018"
عربات مدرعة تابعة للجيش المصري تشارك في العملية العسكرية "سيناء 2018"
4/3/2018

أعلن الجيش المصري (الأحد) مقتل ضابطين وجنديين والقضاء على 10 مسلحين خلال عملياته الأمنية المستمرة منذ نحو 3 أسابيع في محافظة شمال سيناء وأجزاء أخرى من البلاد.

وقال الجيش في بيانه الرابع عشر عن العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018): "تم استشهاد ضابطين وجنديين وإصابة ضابط وثلاثة جنود أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية".

وأضاف البيان أن "القوات قتلت عشرة متشددين خلال الاشتباكات، وتم القبض على عدد 245 فردا من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائيا".

وتابع أن القوات الجوية استهدفت "ستة أهداف للعناصر الإرهابية" ودمرت سيارتين مفخختين و145 ملجأ ووكرا ومخزنا بالمناطق الجبلية.

وقال البيان: "على الاتجاه الاستراتيجي الغربي تمكنت القوات الجوية من اكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولة اختراق الحدود الغربية".

وبذلك يرتفع عدد القتلى من ضباط وجنود الجيش المصري إلى 19 وفقا للبيانات العسكرية منذ انطلاق العملية في 9 فبراير/شباط، ويرتفع عدد القتلى من المسلحين إلى 105.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد قال يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء حيث قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات لمسلحين خلال السنوات الماضية.

وتتركز عملية (سيناء 2018) على شمال سيناء وتستهدف أيضا الهاربين من تنفيذ أحكام جنائية وعمليات التهريب في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة بالإضافة إلى مناطق أخرى من البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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