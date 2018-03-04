الجزيرة مباشر تستضيف أرطغرل

تستضيف قناة الجزيرة مباشر النجم التركي إنجين ألتان، ممثل شخصية أرطغرل وبطل المسلسل التاريخي "قيامة أرطغرل" وذلك بعد غد الثلاثاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتناول الحوار: لماذا استحوذ المسلسل على مشاهدات ملايين العرب؟ وكيف استطاع الممثلون جذب الأنظار لمتابعة نشأة العثمانيين؟ وهل يروي المسلسل التاريخ فقط، أم له إسقاطات على الواقع؟ وإلى أين يقود المسلسل الدراما التركية في الفترة المقبلة؟

ويواصل مسلسل "قيامة أرطغرل" التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع عرض الموسم الرابع منه، حيث يتابعه الملايين بالمنطقة مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.