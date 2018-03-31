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سياسة

صور: إضراب شامل في فلسطين بعد سقوط شهداء يوم الأرض

إضراب عام في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
إضراب عام في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
31/3/2018

يعم الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية اليوم السبت احتجاجا، بعد استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة المئات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مظاهرات خرجت أمس في غزة.

وقالت القوى الوطنية والإسلامية، التي تضم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة فتح وكافة التنظيمات الفلسطينية، في بيان إن الإضراب سيكون "في كل محافظات الوطن حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى في جريمة مبيتة تستهدف أبناء شعبنا".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل كافة المؤسسات والمدارس والجامعات "التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الجمعة خلال خروج جماهير شعبنا إحياء لذكرى يوم الأرض".

وحمّل الرئيس محمود عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي، مساء أمس الجمعة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى الذين ارتقوا بنيران الاحتلال".

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية بشكل أساسي ضد المحتجين بالإضافة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وخرجت الاحتجاجات أمس الجمعة بمناسبة "يوم الأرض" الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى مقتل ستة من عرب 48 داخل الخط الأخضر على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال مظاهرات عام 1976 احتجاجا على مصادرة الحكومة لأراض في شمال إسرائيل.

لكن محور الاهتمام هو مطلب السماح للاجئين الفلسطينيين بحق العودة للبلدات والقرى التي هربت منها أسرهم أو طردت منها عند قيام دولة إسرائيل عام 1948.

المصدر : رويترز
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