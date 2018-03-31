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سياسة

شاهد: مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

31/3/2018

شهدت بعض المواقع في الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة قصرة بجنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأوضح سكان أن مواجهات تشهدها مدينة الخليل بين الشبان والقوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وصدرت دعوات لتنظيم مسيرات في رام الله ونابلس خلال اليوم احتجاجا على سقوط شهداء وجرحى في مظاهرات أمس التي أطلق عليها اسم مسيرة العودة.

وعم الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية اليوم السبت احتجاجا على استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة المئات برصاص جيش الاحتلال خلال مظاهرات خرجت أمس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل كافة المؤسسات والمدارس والجامعات التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الجمعة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض.

وحمل عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي مساء أمس الجمعة "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى الذين ارتقوا بنيران الاحتلال".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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