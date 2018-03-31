شاهد: محمد صلاح ينافس السيسي في انتخابات مصر

تستمر شعبية نجم الكرة المصري محمد صلاح في الارتفاع، لدرجة أن كثيرا من الناخبين المصريين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة التي جرت في مصر قبل أيام لجأوا إلى التصويت له.

وكشفت عمليات فرز الأصوات أن كميات كبيرة من أوراق التصويت الملغاة والتي تجاوز عددها المليون كانت تحمل عبارات تحتفي بنجم الكرة المصري الأبرز حاليا محمد صلاح، حسبما نشرت وسائل إعلام.

وأظهرت إحدى بطاقات الاقتراع انتخاب أحد المصريين لمحمد صلاح في انتخابات الرئاسة التي أجريت على مدار ثلاثة أيام.

وقام الناخب، الذي لا تعرف هويته، بشطب خانتي المرشحين المتنافسين وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى من البطاقة الانتخابية، قبل أن يكتب اسم محمد صلاح ويرسم كرة إلى جانبه مباشرة لتمثل رمزه الانتخابي.

ثم قام الناخب بوضع علامة الاختيار إلى جانب اسم صلاح الذي يلعب مهاجما لنادي ليفربول، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.

وبسبب الأعداد الكبيرة للناخبين الذين اختاروا التصويت لصلاح بدلا من الرئيس الفائز عبد الفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى، بدا أن لاعب ليفربول سينافس السيسي على كرسي الرئاسة.

وجاء الحضور الكبير لصلاح في أوراق الاقتراع امتدادا لشعبيته الجارفة في أوساط متابعي كرة القدم في مصر.

وخطف اللاعب المصري الأضواء منذ بداية الموسم بتسجيله 36 هدفا في 41 مباراة مع نادي ليفربول في جميع المسابقات، علما بأنه يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفا.

كما ساهم صلاح بشكل بارز في عودة مصر إلى كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما، وهو الذي شارك في 55 مباراة مع منتخب الفراعنة وأحرز 33 هدفا.