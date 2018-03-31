شاهد| طارق الزمر: الانتخابات المصرية فضيحة القرن

وصف د.طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري انتخابات الرئاسة بمصر بأنها فضيحة كبري، وفضيحة القرن، وتساءل الزمر كيف نؤسس للمرحلة الجديدة بالرقص؟

وأضاف الزمر في لقاء مع برنامج "اسأل" على شاشة الجزيرة مباشر قائلا: "من مظاهر فضيحة القرن وهيستيريا الاستبداد الحرص على ألا يكون هناك أي منافس والتأكيد على هذا العبط في الإنفاق في الوقت الذي نقول إحنا فقراء أوي فننفق فيما لا داعي للإنفاق فيه ونقتر على الفقراء".

وأشار الزمر إلى عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات واعتبره مظهرا خطيرا لأن أحد أهداف الانتخابات الوصول للاستقرار، وتساءل كيف يأتي الاستقرار إذا لم يحضر الشباب؟

واعتبر الزمر ظاهرة الرقص في الانتخابات المصرية إهانة للانتخابات والدولة وتأسيس للمرحلة الجديدة بالرقص.