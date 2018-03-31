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سياسة

شاهد: رجل يعتدي على فتاة محجبة داخل مستشفى بأمريكا

31/3/2018

اعتدى رجل يبلغ من العمر 50 عاما على فتاة محجبة تبلغ من العمر 19 عاما داخل مستشفى بيومونت في ديربورن بولاية ميشيغان الأمريكية.

ونشر المذيع الأمريكي "شون لي" أمس الجمعة مقطع فيديو يصور حادثة الاعتداء التي وقعت في العاشر من فبراير/ شباط الماضي، قائلا إنه حصل عليه مؤخرا.

وتظهر الضحية في الفيديو داخل قسم الطوارئ في المستشفى وهي تتحدث مع إحدى الموظفات، ثم جاء المعتدي من خلفها ليكيل لها اللكمات، قبل أن يتدخل أمن المستشفى ويطيح به أرضا ويلقي القبض عليه.

وتبين أن المهاجم يدعى "جون ديليز"، وكان قد خرج من المستشفى في ذلك اليوم، ثم بدأ في التجول داخل المستشفى طالبا سجائر من النزلاء، قبل أن يقوم بمهاجمة الضحية التي لم يكشف عن هويتها حتى الآن.

ورفعت الفتاة دعوى قضائية ضد المستشفى قائلة إنها ستشعر باضطراب عاطفي لسنوات قادمة. كما تؤكد مع محاميها أن الهجوم ربما كان بدوافع دينية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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