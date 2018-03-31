شاهد: دبلوماسيون‭ ‬أمريكيون يخلون قنصلية بلادهم في روسيا

واصل دبلوماسيون أمريكيون (السبت) نقل متعلقات من قنصلية بلادهم في سان بطرسبرغ، ثاني أكبر المدن الروسية، بعد أن أمرت موسكو (الخميس) بإغلاقها وطرد 60 دبلوماسيا أمريكيا.

وطلبت روسيا أن يغادر الدبلوماسيون البلاد بحلول الخامس من أبريل/ نيسان ردا على طرد واشنطن عددا مماثلا من الدبلوماسيين الروس بسبب قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا بغاز أعصاب في بريطانيا.

وطردت روسيا أمس (الجمعة) 59 دبلوماسيا من 23 دولة وقالت إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات ضد أربع دول أخرى في أزمة تتصاعد حدتها مع الغرب.