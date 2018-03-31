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سياسة

شاهد: حريق هائل في ميناء الحديدة اليمني

31/3/2018

قال عمال بميناء الحديدة اليمني إن حريقا شب في الميناء الخاضع لسيطرة الحوثيين في وقت مبكر (السبت) ودمر مخازن تحوي كميات من غاز الطهي والمواد الغذائية.

وقال أحد العمال لـ "رويترز" إنه يعتقد أن الحريق نتج عن ماس كهربائي.

وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد دخان كثيف بينما يسعى رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

وتمر معظم الواردات إلى اليمن عبر ميناء الحديدة على البحر الأحمر وتشمل مواد غذائية وإمدادات إغاثة يحتاجها السكان بشدة.

وتسببت الحرب المستعرة منذ ثلاثة أعوام باليمن في دفعه لشفا المجاعة.

وقال موظف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة: "أتى الحريق على كميات ضخمة من الوقود والمواد الغذائية" مضيفا أن تحقيقا سيفتح لمعرفة سببه.

وأذاعت وكالة سبأ للأنباء التي يديرها الحوثيون نبأ الحريق لكنها لم تذكر السبب.

وقال العمال إن المخازن كانت تضم أيضا مئات الآلاف من الحشايا للنازحين بسبب الحرب التي تسببت في مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص وأصابت الاقتصاد بالشلل.

وتقول الأمم المتحدة إن ثلاثة مواطنين من كل أربعة باليمن، الذي يضم 22 مليون نسمة، يحتاجون مساعدات إغاثة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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